Raid antispaccio a Costa Masnaga: arrestati due pusher

Arrestata coppia di spacciatori nei boschi brianzoli. La Polizia di Stato della Questura di Lecco, congiuntamente a pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Milano, nella giornata di martedì 14 gennaio ha effettuato uno specifico servizio di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti a Costa Masnaga, in una zona boschiva.

La Sezione Antidroga della Squadra Mobile, dopo avere ricevuto diverse segnalazioni di spaccio da parte della cittadinanza, ha messo in atto un servizio mirato nei pressi di Villa Beretta.

Dopo avere circoscritto l'area, il personale ha indiviuato due persone robuste al di là di un torrente che, accortesi della presenza della Polizia, si sono presto date alla fuga nel bosco. Ne è seguito un inseguimento nella vegetazione e solo dopo una corsa estenuante i poliziotti sono riusciti a bloccare i malviventi. In particolare uno dei due spacciatori è stato raggiunto in prossimità del Comune dove il sindaco Sabrina Panzeri, accortasi di quanto stava accadendo, ha subito fornito assistenza agli agenti facendoli sistemare nei locali municipali per i primi controlli ai due fermati.

Durante la folle corsa i due spacciatori si sono liberati della droga e del denaro. In particolare è stato rinvenuto un pezzo di cocaina da 60 grammi, 80 dosi già suddivise sempre di cocaina per un peso di 40 grammi, e quasi 5 grammi di eroina. Il profitto dell'attività illecita, invece, ammonta a quasi 5.000 euro, presumibilmente l'incasso della giornata.

I pusher sono di nazionalità marocchina: Mohamed El Jodady, classe 1993, e Youssef Hadraoui, dell'83, successivamente condotti negli negli Uffici della Questura di Lecco e arrestati per detenzione in concorso di sostanze stupefacenti. A seguito della convalida il Tribunale di Lecco ha disposto la custodia cautelare in carcere per entrambi.