Rami pericolanti sulla SS36, chiusa la carreggiata in direzione nord all'altezza di Colico

Rami pericolanti crollati sulla SS36: nel primo pomeriggio di oggi, domenica 8 settembre, Anas ha disposto la chiusura provvisoria della carreggiata nord all'altezza di Colico per rendere possibili le opere di messa in sicurezza. Si tratta di un provvedimento provvisorio, come spiegato nella nota diffusa dall'ufficio stampa di Anas, che riguarda dunque la direzione Sondrio, con disagi alla viabilità proveniente dal Lecchese e dai comuni del Lago. "Sulla Strada Statale 36 Del Lago di Como e dello Spluga è provvisoriamente chiusa la carreggiata nord in corrispondenza del km 90,800 a Colico (Lecco) a causa di alcuni rami pericolanti- ha fatto sapere l'ente strade - Il personale di Anas, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine è presente sul posto per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile". La situazione di pericolo e disagio è dovuta alla pioggoa e alle forti raffiche di vento della scorsa note e della prima mattinata di oggi. Sempre Anas poco prima delle 16 ha diramato una seconda nota annunciando la riapertura della strada, rimasta dunque chiusa meno di due per i lavori di messa in sicurezza.