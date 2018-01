Allarme a Rancio: trovata siringa usata al parco

Torna ad alzarsi prepotentemente il livello d'allerta sulla questione droga in città. E' del pomeriggio odierno la notizia del ritrovamento effettuato al parco di via Don Bosco a Rancio, quartiere di Lecco, di una siringa usata, probabilmente usata in precedenza per un'iniezione di sostanza stupefacente. Il problema supplementare è rappresentato dal fatto che fosse sprovvista di ago, staccato o staccatosi dal corpo della siringa.

Una situazione spiacevole, preoccupante e pericolosa, vista la costante presenza di bambini presso il parco giochi lecchese.

