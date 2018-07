Aggredì e rapinò un'edicolante: arrestata dopo 5 anni

Nel 2013 la rapina: aggredì e rapinò una edicolante di Calco. E per lei nella giornata di lunedì 16 luglio sono scattati gli arresti domiciliari; in manetta una donna di 36 anni pregiudicata di origine slave. È successo a Busnago, come riportato in una nota diramata dai carabinieri della compagnia di Vimercate.

La rapina

Tutto era accaduto quando l'edicolante stava chiudendo l'edicola per la pausa pranzo: la malvivente aveva strattonato e derubato la donna. Era riuscita a scappare con una borsa in cui custodiva l'incasso della mattinata (450 euro) e alcuni oggetti personali. I carabinieri riuscirono a identificare e rintracciare l'autrice del fatto. Nella giornata di lunedì i carabinieri di Trezzo sull'Adda hanno notificato il provvedimento di detenzione domiciliare emesso dal tribunale.

Non è la prima volta: la 36enne — come riportato nella nota diramata dai militari — era stata arrestata per furto dai carabinieri di Merate, in quell'occasione aveva agito insieme a due complici.