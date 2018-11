Tenta di rubare una felpa al Longoni, nello zaino ha un coltello: arrestato

Cerca di rubare una felpa al negozio "Longoni" all'interno del centro commerciale "La Meridiana", e all'arrivo dei poliziotti dà di matto, mostrando anche di possedere un coltello da cucina nello zaino. È stato così arrestato, martedì pomeriggio, S.N., 34enne marocchino, pluripregiudicato con numerosi reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e contro la persona, irregolare sul territorio.

A fare scattare l'intervento degli agenti della Squadra Volanti è stato lo stesso personale del negozio, insospettito dai movimenti del 34enne tra i reparti. Si trattava inoltre di un soggetto recidivo, già sorpreso a rubare al "Longoni" pochi giorni prima. Per questo le guardie giurate lo hanno invitato a uscire.

L'uomo ha iniziato a inveire contro di loro, e all'uscita le barriere antitaccheggio si sono attivate. Dal suo zaino è caduto un coltello da cucina con manico nero. A quel punto, giunti anche gli agenti della Volanti, il fermato è andato in escandescenza spogliandosi, mostrando così una felpa rubata poco prima all'interno del negozio. S.N., non pago, ha ripetutamente minacciato di morte una delle guardie giurate.

I poliziotti, appurata la dinamica dei fatti, lo hanno accompagnato in Questura arrestandolo per il reato di tentata rapina impropria, nonché denunciandolo all'Autorità giudiziaria per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Questa mattina la convalida dell'arresto al Tribunale di Lecco: il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere in attesa del giudizio previsto per il prossimo dicembre.