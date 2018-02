Caccia all'uomo in Valsassina: rapinatore svaligia le poste di Cremeno e scappa

E' aperta la caccia all'uomo in Valsassina. I carabinieri stanno cercando un uomo che, intorno al mezzogiorno di sabato 24, si è recato presso le Poste di Cremeno, rintracciabili in via San Rocco, e le ha svaligiate, mantenendo il proprio volto coperto e la propria mano armata di una pistola.

La direttrice, minacciata, non ha potuto far altro che consegnargli il denaro, pochi centinaia di euro contenuti nelle cassette. Una volta messo insieme il bottino, il malvivente si è dileguato. Allertati ed entrati in azione, i militari hanno ricostruito la dinamica e hanno iniziato un intenso pattugliamento di tutta la Valsassina.

Al momento della rapina nessuna persona si trovatva all'interno dell'immobile, eccezion fatta per la direttrice e i dipendenti delle poste stesse.