Dalla Regione 3,6 milioni di euro per incrementare le telecamere nei Comuni

Sicurezza: dalla Regione in arrivo altri fondi, anche per Lecco e Provincia, al fine di implementare il numero di telecamere presenti sul territorio.

La Giunta regionale ha approvato uno stanziamento di 3,6 milioni di euro per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza nei Comuni Lombardi. «Si tratta di fondi - ha spiegato Riccardo De Curato, assessore alla Sicurezza - che serviranno sia per implementare impianti già esistenti che per installarne di nuovi, con telecamere di contesto e di lettura targhe, da collocare, per esempio, in prossimità di scuole e asili, nelle piazze, a sorveglianza degli edifici comunali o in zone particolarmente a rischio come le discariche».

Come presentare le domande

La domanda di contributo deve essere presentata attraverso la piattaforma informatizzata SiAge e la graduatoria verrà redatta in base al punteggio attribuito secondo i criteri del bando, che la Direzione generale sicurezza emanerà e la cui pubblicazione verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale di Regione Lombardia e sul sito istituzionale. Questo nuovo stanziamento si aggiunge ai 16,5 milioni di euro già erogati dal 2000 al 2017. In questo modo il contributo regionale per la videosorveglianza sale a 20,1 milioni.

Rimedio alla crescente insicurezza urbana

«Abbiamo voluto aggiungere ulteriori fondi - ha continuato l'assessore - per far fronte alle problematicità di sicurezza urbana che continuano a interessare i contesti abitativi lombardi e che richiedono l'urgente intensificazione delle attività di controllo, in particolare per quanto concerne l'utilizzo di strumentazione tecnologica».