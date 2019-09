Valmadrera: si cerca Cesare Piras, visto l'ultima volta in città

Hanno preso il via in queste ore le ricerche di Cesare Piras, uomo di Cortenova visto per l'ultima volta ieri, lunedì 16 settembre, in zona Civate/Valmadrera alla guida di una Toyota corolla blu targata DF166DT.

Come si legge nell'annuncio diffuso su Facebook, «chiunque abbia notizie di lui o dell'auto segnali la cosa a me (Renzo Ciresa, ndr) o chiami il 112».