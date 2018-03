Si perde sul Resegone e viene salvato dai Vigili del Fuoco

Intervento pomeridiano del nucleo Speleo Alpino Fluviale (SAF) dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco e del personale dell’elinucleo di Malpensa. Le due squadre, supportate dal mezzo aereo, sono intervenute poco dopo le ore 12.30 di mercoledì 21 sul monte Resegone per soccorrere una persona.

Un escursionista durante la salita verso la cima del Resegone ha smarrito la traccia del sentiero, probabilmente a causa della neve, e non è stato più in grado di proseguire. In un punto molto impervio il giovane escursionista è stato recuperato dall’elicottero dei Vigili del Fuoco ed è stato trasportato incolume in una zona sicura.



L’intervento è durato poco più di un'ora e si è concluso verso le ore 13,50, come spiegato dalla caserma di piazza Bione.