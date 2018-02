Residenti nei paesi rivieraschi sui battelli con il 20% di sconto

Anche per il 2018 undici Comuni rivieraschi della nostra provincia aderiranno all'inziativa "Conosci il tuo lago" varata dalla Navigazione dei laghi.

Si tratta di un'offerta vantaggiosa per i cittadini residenti nelle località che si affacciano sul Lago di Como, che consente di acquistare biglietti ordinari e carte di libera circolazione giornaliera a prezzi scontati di circa il 20%.

La Navigazione dei laghi ha lanciato l'iniziativa già nel 2016, allo scopo di conoscere meglio e valorizzare il territorio lacustre, contribuendo a decongestionare il traffico veicolare. Allo stesso tempo, la collaborazione con gli enti locali si pone il fine di informare i cittadini sulle opportunità offerte, sfruttando tutti i canali di informazione delle singole Amministrazioni (siti, canali social, giornali comunali).

Per ottenere la riduzione sui biglietti è sufficiente presentare un documento d'identità che attesti la residenza in uno dei comuni aderenti. Una corsa semplice andata e ritorno costa così 1,20 euro, mentre l'abbonamento giornaliero 3,20. Questi i Comuni che partecipano all'iniziativa (in grassetto i paesi della provincia di Lecco): Abbadia Lariana, Argegno, Bellagio, Bellano, Blevio, Brienno, Carate Urio, Cernobbio, Colico, Colonno, Cremia, Dervio, Domaso, Dongo, Dorio, Gravedona e Uniti, Griante, Laglio, Lezzeno, Lierna, Mandello del Lario, Menaggio, Moltrasio, Musso, Nesso, Oliveto Lario, Perledo, Pianello del Lario, Pognana Lario, Sala Comacina, San Siro, Sorico, Torno, Tremezzina, Valmadrera, Varenna.

«Il Comune di Bellano ha accolto di buon grado la proposta», commenta il vicesindaco di Bellano Thomas Denti «e ha finalizzato fin da subito l'adesione al progetto dando così ai propri cittadini la possibilità di utilizzare il servizio a prezzi vantaggiosi con l'intento di stimolare la conoscenza e la valorizzazione del territorio in cui essi stessi abitano».