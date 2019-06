Resti di bara abbandonati nel cimitero di Vercurago

I resti di una bara abbandonati prima nella camera mortuaria e poi nei pressi della cappella del cimitero. È successo nel camposanto di Vercurago, dove l'azienda che ha in appalto i servizi cimiteriali ha lasciato "posteggiata" una cassa da morto da dove erano stati riesumati i resti di un cadavere poi trasferiti in un apposito ossario.

Il problema è stato segnalato da alcuni cittadini e l'opposizione di "Vercurago Ideale" annuncia un'interrogazione. «Già nel primo Consiglio comunale avevamo segnalato all'Amministrazione alcuni disservizi e situazioni di incuria presenti nel cimitero cittadino, tra erba alta, calcinacci abbandonati e scarso decoro - commenta il capogruppo Carlo Malugani - Oggi un vercuraghese ci ha segnalato la presenza di una bara abbandonati. Temo si tratti della stessa che avevamo visto tempo fa "parcheggiata" in un locale del camposanto. Questa mattina questi pezzi di bara erano appoggiati all'aperto e c'era una puzza tremenda. Tra l'altro si tratta di rifiuti speciali da smaltire in tempi e modi appropriati - conclude Malugani - Una situazione davvero inaccettabile, il Comune intervenga». Più di una persona ha notato la bara aperta e il coperchio a pezzi nelle vicinanze (vedi foto).

Un problema che alcuni vercuraghesi hanno subito portato anche all'attenzione del sindaco Paolo Lozza e del vice Carlo Greppi. «La questione è emersa ieri sera, questa mattina un tecnico comunale si è recato al cimitero, ha verifcato la presenza di questa bara e ha subito avvisato l'azienda che si occupa dei servizi cimiteriali - hanno fatto sapere Lozza e Greppi - Oggi l'addetto si trovava in un altro cimitero a Milano e non ha potuto intervenire subito, ma crediamo che entro domani mattina questi resti verranno portati via. Si è trattato comunque di una pesante disattenzione da parte dell'azienda appaltatrice che aveva riesumato questa vecchia bara per trasferire i resti negli ossari. Faremo quindi un richiamo».

Il sindaco Lozza, replicando così alle altre critiche dell'opposizione, precisa infine: «Il problema c'è stato, ma si è trattato di un episodio isolato e l'unica area del cimietro da sistemare è quella dove è stata lasciata questa bara. Il cimitero nel suo insieme è tenuto in modo corretto, i servizi ci sono e il decoro non manca».

Unica zona non perfettamente in bolla, il resto del cimitero è a posto, si può verificare quando vuoi, stamattina andato tenico in una zona nascosta, in quel momento non poteva essere snaltita, ma tenuta lì, disattenzione e disguifo, ricostruito con ufficio tecnico, prima era nel locale, tempo da, ma rismata li vuota, stamattina ha verificato il tecnico avvisata l'omprea e domattiba li pirta via, ma faremo comunque un richiamo, disattenzione pesante, diversi oggi era a Milano, camera mortuaria, poi dietro la cappella

Gallery