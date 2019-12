Riaperta la Sp180 che collega Calolzio e Carenno, stop ai disagi

Ora è ufficiale: dalle ore 17 di oggi, lunedì 2 dicembre, la Sp180 Calolzio-Carenno è stata riaperta al traffico. Lo ha annunciato in una nota stampa l'Amminisrtrazione comunale di Calolziocorte dopo il sopralluogo decisivo che si è tenuto a mezzogiorno da parte dei tecnici provinciali che hanno effettuato i collaudi e le verifiche necessarie per permettere la riapertura. Pare che inizialmente ci sia stato qualche dubbio sulla riapertura con l'ipotesi di ulteriori controlli e rinvii, ma alla fine il via libera è stato concesso. Da questa sera quindi non sarà più necessario passare obbligatoriamente da Sopracornola per raggiungere Carenno da Calolzio e viceversa.

Una situazione di grave disagio, soprattutto per i carennesi, che si protraeva dalla serata dello scorso 17 novembre dopo la frana che aveva interessato un terreno privato a lato della Sp180. Al sopralluogo di oggi, oltre ai tecnici provinciali e a quelli del Comune, hanno voluto essere presenti anche gli assessori di Calolzio Dario Gandolfi (Opere pubbliche) e Cristina Valsecchi (Protezione civile) oltre al privato che ha messo in atto il primo significativo intervento di messa in sicurezza necessario alla riapertura dell'arteria stradale.