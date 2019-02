Dopo tre mesi riapre Via Ferriera: installato un nuovo sistema di videosorveglianza

In tanti si domandavano quando sarebbe stata riaperta Via Ferriera dopo i lavori di ripristino per un maggiore decoro urbano. Il Comune di Lecco la ha annunciato: riaprirà domani, giovedì 28 febbraio, a partire dalla tarda mattinata.

La tanto discussa via lecchese verrà dunque restituita al pubblico passaggio. L'ordinanza del Comune di Lecco con la quale si era impedito l'accesso era datata 27 novembre 2018. Un anno prima, a novembre 2017, si era consumato il blitz antispaccio della Squadra mobile della Questura di Lecco con cui furono allontanati trenta richiedenti asilo.

«Insieme ai lavori realizzati per ripristinare il necessario decoro di questo importante passaggio pedonale (pulizia, sanificazione, tinteggiature, ecc.) - spiega l'assessore alla Polizia locale del Comune di Lecco Francesca Bonacina - Via Ferriera viene riconsegnata ai cittadini arricchita da un sistema di telecamere di videosorveglianza che, collegato con la centrale operativa della Polizia locale, contribuirà a creare condizioni di maggiore sicurezza per i suoi utilizzatori».

Via Ferriera rappresenta uno snodo importante anche in termini viabilistici e di sicurezza dei percorsi pedonali, visto il quotidiano e consistente transito di studenti, pendolari e cittadini che dalla zona della stazione si spostano verso altre aree delle città. «Una piccola via - prosegue l'assessore Bonacina - che ha richiesto però un lavoro da parte di più soggetti a cui vanno i ringraziamenti dell'Amministrazione comunale, a partire dal Coordinamento provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica presso la Prefettura e a quello in particolare delle Forze dell'ordine, sia per il presidio della sicurezza sulla zona in questione che per il lavoro di concertazione degli interventi di progettazione e installazione delle telecamere realizzati dal Comune, fino agli operatori e ai volontari della Cooperativa Arca (che gestisce l'accoglienza presso la struttura del Ferrhotel) che hanno fattivamente collaborato ad alcuni lavori di ripristino del decoro della via».

«Quella via ha una funzione turistica»

«Un ringraziamento - prosegue l'assesore - va anche alla Polizia locale e agli uffici tecnici e della viabilità che in questi mesi hanno lavorato dietro le quinte per le necessarie operazioni in vista della riapertura. Nelle prossime settimane, anche a seguito di alcune disponibilità espresse da scuole, associazioni locali e realtà giovanili, si aprirà una seconda fase di lavoro volta alla valorizzazione "estetica" di questo passaggio che già in passato era stato interessato da progetti e interventi nell'ambito della cosiddetta street art. Auspichiamo che le proposte migliorative possano tener conto anche della potenziale funzionalità "turistica" di via Ferriera che, a oggi, costituisce la strada più breve per raggiungere dall'area della stazione Villa Manzoni».