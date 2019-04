Dopo i sassi sul viadotto a Dervio, riapre la SS36 fra Bellano e Colico

Sono terminati i disagi per gli automobilisti e gli utenti della Strada Statale 36 "del Lario e dello Spluga". Il tratto tra Bellano e Colico, in direzione Nord, chiuso al traffico dalla tarda serata di domenica a causa di uno smottamento, è stato riaperto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì, dopo i necessari sopralluoghi e interventi di bonifica.

La chiusura si era resa necessario a seguito della caduta di sassi sul viadotto del Fiume Varrone nel comune di Dervio, con il traffico in direzione Valtellina dirottato sulla Strada Provinciale 72 a lago.

Sono comunque settimane complicate per il traffico sulle nostre strade, complici cantieri - come quello previsto a Isella - ma anche il dissesto idrogeologico: vale la pena ricordare che in località Tre Madonne, fra Bellano e Varenna, vige ancora il senso unico alternato a seguito dell'ultimo smottamento.

La nota di Anas

Anas ha riaperto al traffico la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” nel tratto compreso tra Bellano e Colico in seguito al distacco di materiale dalla pendice prospiciente la canna nord (direzione Colico) della galleria ‘Dervio’, nel territorio comunale di Bellano (LC). L’evento franoso, avvenuto nella serata di ieri, non ha interessato la carreggiata poiché il materiale si è arrestato sulla struttura paramassi in corrispondenza dell’imbocco nord della galleria. Nelle prime ore della mattina, con il ripristino delle necessarie condizioni di luce, Anas ha avviato l’ispezione della pendice, anche tramite l’utilizzo di un drone, e il disgaggio del versante che è stato effettuato dai rocciatori e dalle squadre specializzate dei Vigili del Fuoco. Ultimate le operazioni di messa in sicurezza del versante, i tecnici Anas hanno riaperto al traffico la carreggiata nord tra Bellano e Colico.

Gallery