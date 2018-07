Ribaltamenti a Merate e Lecco: tre persone finiscono in ospedale

La tarda serata di giovedì 12 e le prime ore di venerdì 13 sono state caratterizzate da due ribaltamenti, avvenuti sulle strade di Lecco e Merate. Poco dopo le ore 23 un'autovettura con a bordo due persone (una giovane di 18 anni e un ragazzo di 22 anni) si è rovesciata, mentre viaggiava in direzione Colico, all'altezza dell'uscita che, dalla Statale 36, conduce verso la discoteca Orsa Maggiore. A causare il sinistro sarebbe stata una disattenzione: i due si sarebbero schiantati, infatti, sulla segnaletica posta lungo la carreggiata. Entrambi sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Lecco mediante i mezzi della Croce Rossa lecchese: i due si sarebbero procurati delle contusioni in varie parti del corpo, ma le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto anche una squadra dei pompieri del comando provinciale di Lecco.

Poco dopo, verso le ore due, un episodio simile si è verificato a Merate: in via Gramsci un 41enne si è rovesciato con la sua atuovettura, procurandosi, anche in questo caso, varie contusioni sul corpo. Sul posto si sono portate, oltre a una squadra dei vigili del fuoco del locale comando e alle forze dell'ordine, un'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca di Merate; il malcapitato è stato trasportato in codice giallo presso l'ospeale "Mandic" di Merate.