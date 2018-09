Ribaltati sulla Statale 36: tre persone finiscono in ospedale

Intervento a sirene spiegate dei mezzi di soccorso entrati in azione intorno alle 8.45 di giovedì 6 settembre sulla Strada Statale 36, poco fuori dalla galleria San Martino e in direzione Colico. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, un'autovettura si sarebbe ribaltata sul tratto in discesa, coinvolgendo tre persone nel sinistro.

Sul posto si sono portati i volontari della Croce Rossa di Lecco e del Soccorso Mandellese, unitamente al personale medico inviato su un'automedica di stanza presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco. Le condizioni delle tre persone (un uomo di 52 anni, un altro di 87 anni e una donna di 78 anni) non desterebbero grande preoccupazone: sono stati portati al nosocomio in codice giallo con traumi che, stando a quanto riferito, non sarebbero gravi.