Si ribaltano con il trattore: coppia di valsassinesi portata in ospedale

Sono stati trasportati presso l'ospedale di Gravedona i due valsassinesi di 76, lui, e 68 anni anni che, questa mattina, si sono ribaltati con il loro trattore mentre erano nella zona del rifugio Riva, nella zona dov'è posizionata la cappella dedicata ai caduti della montagna.

La coppia, per cause ancora da definire, si è rovesciata con il proprio mezzo ed è stata soccorsa mediante l'elicottero inviato da Sondrio, che ha calato sulla zona il personale sanitario e ha poi caricato i malcapitati sul mezzo aereo per il trasporto presso il nosocomio comasco. Entrambi sono stati accettati con in codice giallo.