Rifiuti abbandonati, a Dervio comminate sanzioni di 300 euro

Il Comune di Dervio dichiara guerra ai cittadini che abbandonano rifiuti in paese. Nella mattinata di sabato, in base al d.l. 152, il sindaco Stefano Cassinelli e gli agenti di Polizia locale hanno controllato i sacchi della pattumiera abbandonati in centro paese, in zona feldspato e nelle streccie.

Grazie ai controlli, sono state così identificate tre persone che hanno contravvenuto alla norma (una persona residente a Milano e due cittadini extracomunitari ma residenti in paese). A ciascuno di loro è stata comminata una sanzione di 300 euro.

«A fronte di tanti volontari impegnati a pulire il paese e a preparare la mezzanotte bianca - commenta il sindaco Cassinelli - ci sono pochi che per inciviltà e maleducazione rovinano tutto. Non sono comportamenti tollerabili. La Polizia locale, con il supporto pieno dell'Amministrazione comunale, provvederà a fare controlli serrati e saranno fatte tutte le sanzioni del caso senza la minima flessibilità».

