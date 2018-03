Rinvenuta una gran quantità di proiettili tra i rifiuti abbandonati sulla Bellano-Taceno

Inquietante scoperta del Comune di Bellano nella discarica a cielo aperto improvvisata dai soliti incivili lungo la Bellano-Taceno. Nei sacchi, infatti, è stata rinvenuta una gran quantità di proiettili.

Il massiccio abbandono di rifiuti è stato segnalato martedì. Una pratica, purtroppo non nuova, che si ripete lungo la stessa strada, sulla SS36, nei valletti del comune dell'Altolago. E non solo, verrebbe tristemente da aggiungere.

«Già il mattino successivo all'abbandono, segnalato da alcuni cittadini, il personale della Polizia locale di Bellano e dell'Ufficio Tecnico ha provveduto a ripulire l'area e a fare gli opportuni controlli - spiega il vicesindaco Thomas Denti - Si è risalito addirittura a un indirizzo di Calolziocorte. Speriamo che l'indagine si concretizzi in una sonora sanzione per l'incivile in questione».

«Gesti di rilevanza penale»

A lasciare interdetti, però, è la grossa quantità di proiettili contenuta tra i rifiuti. L'Amministrazione comunale ha sporto denuncia ai Carabinieri. «Siamo sempre attenti e puntuali nel cercare di limitare questi gesti che hanno anche valenza

penale - abbandono di rifiuti e armi - ma purtroppo i Comuni devono sempre fare i conti con un vasto territorio e con diversi barbari che credono che l'ambiente in cui vivono possa essere deturpato in questo modo», prosegue Denti.

Il Comune di Bellano rafforza dunque la battaglia agli incivili potenziando i controlli degli agenti di Polizia locale e utilizzando la "fototrappola mobile" per individuarli. Denti auspica inoltre che quest'anno l'affluenza all'iniziativa di Legambiente "Puliamo il mondo", cui l'ente locale offre il proprio patrocinio, possa essere maggiore. «A inizio maggio - chiosa il vicesindaco - faremo un'ulteriore giornata di pulizia con i ragazzi delle scuole di Bellano, per sensibilizzarli verso queste tematiche ambientali, sempre grazie a Legambiente e all'associazione LetteLariamente».