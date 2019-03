Centro Lecco: da lunedì cambia la raccolta rifiuti, ecco le novità

Parte lunedì prossimo la sperimentazione attivata da Comune di Lecco e Silea che determina un cambiamento dei tempi di raccolta dei rifiuti nella sola zona 1 (centro e lungolago).

Le novità riguardano sia le utenze domestiche, sia le non domestiche e coinvolgono tutte le frazioni di raccolta. A partire da lunedì prossimo infatti i cittadini dovranno esporre i rifiuti il giorno stesso della raccolta entro le 9, mentre i pubblici esercizi e i negozi dovranno esporli alla chiusura notturna, ma non prima della mezzanotte, o immediatamente alla propria apertura mattutina.

«La modifica intende evitare, soprattutto in vista della bella stagione, la presenza di rifiuti per le strade nelle ore serali quando molti cittadini e turisti sono a passeggio - sottolinea l'assessore all'ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi, che chiede la collaborazione di tutti. - Invito cittadini e operatori a prestare attenzione alle nuove modalità di esposizione delle diverse frazioni così da garantire una città più pulita, a beneficio di tutti. I nuovi orari di esposizione e raccolta, dei quali sono circolate versioni non ufficiali differenti - tiene a precisare l'assessore all'ambiente - sono quindi le medesime rese note il 28 febbraio scorso e di cui i cittadini hanno ricevuto comunicazione anche con il volantinaggio porta a porta».

Le domande più frequenti