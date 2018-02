Sacchi non conformi, il Comune: «Ecco cosa non fare»

Questa mattina, mercoledì 14 febbraio, in centro città sono stati purtroppo riscontrati ancora numerosi errori nella raccolta differenziata di carta/cartone e sacco viola multileggero, con conseguente non ritiro dei sacchi da parte degli operatori ecologici. L'ha fatto sapere il Comune di Lecco, che «chiede quindi maggiore attenzione nel differenziare i rifiuti e più collaborazione da parte di cittadini e lavoratori delle utenze non domestiche per evitare che i sacchi restino esposti fuori orario, creando disagi ai cittadini stessi e dando un’immagine poco piacevole della città. Si invitano inoltre i proprietari dei sacchi non ritirati a riportarli nelle proprie abitazioni/attività commerciali e ad esporli in modo corretto nel prossimo giorno dedicato. Ricordiamo infine che dalla prossima settimana il giorno di raccolta del bidone giallo cambierà in tutti i quartieri della città, con un giorno diverso rispetto al sacco viola.»

Trovate a questo link tutte le novità.