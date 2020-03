Coronavirus, in Lombardia rifugi chiusi. Il Cai Lecco: «Storniamo i ratei di affitto per il periodo di chiusura forzata»

I rifugi della Lombardia chiudono i battenti fino a nuovo ordine. Preso atto dell'estensione a "zona protetta" di tutta l'Italia, i rifugisti della nostra regione hanno preso la non facile decisione di rimanere chiusi nel prossimo periodo. Anche a valle, un po' in tutti i comuni del Lecchese, più di un esercente pubblico ha deciso di chiudere la propria attività sino a quando l'emergenza sanitaria non avrà superato la sua fase più critica, l'atteso "picco" dei contagi da Coronavirus.

É un momento delicato per il nostro bellissimo paese.

Solo se uniti, riusciremo a superarlo. I Rifugi di Lombardia, per contrastare e contenere l’emergenza sanitaria annunciano la chiusura volontaria fino a data da destinarsi. Un grande grazie a tutte le persone che in questo momento stanno contrastando questa emergenza. Arrivederci a presto e quando si tornerà fra le nostre bellissime montagne, sarà una grande festa per tutti. ❤️

Il Cai Lecco: «Storniamo la quota d'affitto»