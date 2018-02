Ancora violenza in centro città: rissa nel cuore della notte nel fine settimana

Prosegue la spirale di violenza nel centro di Lecco: sabato notte, stando a quanto appreso, i carabinieri del comando provinciale di corso Carlo Alberto sono stati infatti chiamati a intervenire per sedare una violenta rissa tra due gruppi di giovani stranieri (albanesi da una parte, magrebini dall'altra) scatenatasi nella zona di Piazza Cermenati.

I militari non hanno colto in flagranza i giovani, che si erano già dileguati prima dell'arrivo delle Forze dell'Ordine, ma un risicato gruppo di loro si era recato presso il nosocomio "Manzoni" di via dell'Eremo per farsi curare le ferite scaturite dalla rissa.

La vicenda è destinata ad inasprire il dibattito su quello che è definito il "salotto buono della città" da parte del Questore di Lecco Filippo Guglielmino, portatore, di recente, della proposta tramite cui avrebbe voluto vietare la vendita degli alcolici dopo l'una di notte. Un'ipotesi, questa, per il momento scacciata sia dal sindaco Virginio Brivio, che, soprattutto, da Confcommercio Lecco.