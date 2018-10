Prima la discussione, poi la rissa: uomo finisce in ospedale

Il solito copione ha condotto alla rissa avvenuta nella tarda serata di venerdì 19 ottobre in piazza Mario Cermenati, nel cuore di Lecco. Uno scambio di battute tra un uomo di 58 anni e altri due avventori di un locale della centralissima zona è infatti degenerato in un'aggressione nei confronti del primo (accompagnato da un pappagallo, appollaiato sulla spalla), trasportato poco dopo le ore 23 presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco con delle ferite e il volto insanguinato.

E' stato lui stesso, stando a quanto appreso, a chiamare l'intervento del personale di Areu, azienda che ha inviato in centro un'ambulanza e il personale in servizio presso la sede della Croce Rossa di viale Rimembranza. Il ferito, preso in carico dai volontari, è stato trasferito in codice verde al nosocomio "Manzoni" di via dell'Eremo poco dopo lo scoccare della mezzanotte.

Gli aggressori, invece, si sono dati alla macchina prima dell'arrivo della pattuglia della polizia.