Poliziotti interrompono una rissa e vengono aggrediti: due giovani pregiudicati arrestati

Nel pomeriggio di venerdì 28 febbraio il personale della Polizia di Stato – Squadra Volanti ha proceduto all’arresto di S.M., lecchese classe 2000 e già destinatario di provvedimento di avviso orale da parte del Questore, e B.M., lecchese classe 1999, per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, oltraggio, lesioni aggravate e danneggiamento aggravato.

Nello specifico, alle ore 16.40 circa, due equipaggi sono stati inviati dalla Sala Operativa in via Carlo Porta a Lecco dopo che la centrale ha ricevuto diverse chiamate al numero unico di emergenza che segnalavano una violenta rissa in corso tra più soggetti. Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori hanno notato la presenza di due giovani che con i vestiti laceri e i volti sporchi di sangue stavano ingaggiando una violenta colluttazione fra loro.

Sedano la rissa, ma vengono aggrediti

Intervenuti immediatamente per dividere i due soggetti, gli agenti sono stati subito aggrediti fisicamente e verbalmente dai due individui; nello specifico B.M., con ripetuti spintoni e calci, ha cercato di allontanarli per accanirsi ancora su S.M., il quale, di tutta risposta, ha dato ancor più in escandescenza.

A nulla sono serviti i numerosi tentativi degli agenti per riportare la calma tra i due, tentativi puntualmente vanificati dalle grida e dagli spintoni B. e dalle minacce di morte di S., il quale, nel proferirle, è avanzato continuamente verso gli operatori con aria di sfida e cercando il contatto fisico.

Proprio quest'ultimo è riuscito infine a colpire uno dei poliziotti sullo zigomo sinistro con un pugno e costringendo così il collega all’utilizzo dello spray al peperoncino in dotazione, che ha consentito agli operanti di bloccare finalmente il soggetto ormai in escandescenza e privo di ogni controllo. Ciò è avvenuto anche grazie all’intervento di un equipaggio della locale Polizia Ferroviaria che è soprggiunto prontamente in ausilio.

Una volta fatto salire sull’auto di servizio, S. ha cominciato inoltre a dare ripetute testate al vetro divisorio e calci alle portiere posteriori e sui vetri della volante. Da accertamenti eseguiti in banca dati, i due, seppur giovanissimi, sono risultati gravati da numerosi precedenti di Polizia per reati contro la persona e il patrimonio.

Nella giornata odierna tale arresto è stato convalidato. Si è svolto anche il giudizio con direttissimo a seguito del quale, su accordo delle parti, è stata applicata ad entrambi la pena di 8 mesi di reclusione.