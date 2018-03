Rissa sul lungolago a Lecco, 18enne finisce in ospedale

Rissa sul Lungolario Isonzo in pieno pomeriggio. È accaduto oggi in prossimità di Palazzo delle Paure, a ridosso della strada.

Intervenuti sul posto i Carabinieri e un'ambulanza della Croce rossa di Lecco per soccorrere un ragazzo di 18 anni che avrebbe riportato delle ferite sul volto ed che è stato successivamente trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. I militari indagano per ricostruire l'accaduto. Non è ancora noto quante persone siano state coinvolte nella rissa, la certezza è che il 18enne è stato l'unico a riportare ferite.

Si è trattato, in questo martedì decisamente movimentato, del secondo episodio di violenza in città. Il primo era accaduto in mattinata, poco dopo le 9, in via dei Riccioli, una lite per una bicicletta rubata.