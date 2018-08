Aggressione nella notte a Pradello: giovane finisce in ospedale

Agenti della Polizia di Stato e mezzi di soccorso sono dovuti intervenire nella notte di giovedì in località Pradello di Lecco a causa di un'aggressione subita nel parcheggio che serve la spiaggia e gli esercizi commerciali della zona, in primis Orsa Maggiore nelle serate di maggior afflusso presso la frequentata discoteca. Non grave, fortunatamente, ma che hanno costretto al trasporto in ospedale di un giovane di soli 19 anni, ferito e finito all'ospedale "Manzoni" di Lecco. Sulla vicenda, come detto, indagano gli agenti della Questura di Lecco.

Il giovane è stato preso in carico dai volontari della Croce Rossa di Lecco, intervenuti poco dopo lo scoccare dell'una e mezza in codice giallo: stabilizzato sul posto, l'aggredito è stato trasferito presso il nosocomio di via dell'Eremo in condizioni non preoccupanti.