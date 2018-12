Parapiglia in campo, espulsa quasi tutta la squadra di Olginate

L'espressione, leggendaria, «clamoroso al Cibali», d'ora in avanti nel basket sarà sostituita da «clamoroso al PalaRegnani». Non ha moltissimi precedenti in tempi recenti, almeno non per le squadre lecchesi, quanto accaduto domenica sera durante il match Bmr Reggio Emilia-Np Olginate valido per il campionato di Serie B.

L'episodio che ha scatenato il putiferio - a due minuti dalla fine - è stato un blocco duro di Gatto su Marinò non ravvisato dagli arbitri, seguito da un secondo fallo non segnalato dello stesso Gatto su De Bettin. Nel prosieguo dell'azione, sotto canestro, sono scattate le scintille fra Gatto e Caversazio che hanno acceso gli animi e causato un parapiglia con qualche colpo proibito.

Caversazio, Marinò, De Bettin e Tagliabue sono stati espulsi, così come la panchina olginatese "rea", secondo gli arbitri, di essere entrata in campo; stessa sorte per il vice Ivano Perego (coach Massimo Meneguzzo era già stato a sua volta espulso nel secondo quarto).

Solamente Gatto, invece, ha dovuto abbandonare il parquet tra le file reggiane, così come Marchetti dalla panchina. Ritrovatasi con i soli Bugatti e Bartoli schierabili, alla ripresa del gioco Olginate ha scelto di far commettere il quinto fallo a Bartoli, terminando così il match.

Durissimo il dopo partita, con comunicazioni ufficiali e accuse reciproche da parte delle due società sulle responsabilità dell'accaduto. Ora si attende il responso il giudice sportivo, con sanzioni che potrebbero essere molto pesanti per la squadra olginatese.