Santo Stefano: rissa in via Trento, intervengono carabinieri e soccorritori

Dall'alterco alla rissa. Nel primo pomeriggio di sabato 11 luglio i mezzi di soccorso e i carabinieri di Lecco sono entrati in azione all'incrocio tra via Trento e via Vittorio Veneto, nel cuore del rione Santo Stefano e poco a margine del viale Turati di Lecco, perchè chiamati a sedare e a porre rimedio a una rissa sfociata tra alcune persone di nazionalità straniera intorno alle ore 14.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coinvolta anche una bambina

Sul posto si sono portati i volontari di Lecco Soccorso e della Croce Rossa di Lecco, che hanno prestato la loro opera in favore delle persone coinvolte: tra di loro una bambina di undici anni, una donna di trentadue anni e un'altra donna di quarantasei anni. Due persone sono state trasferite presso l'ospedale di Lecco in codice verde.