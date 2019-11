Ritardi fino a 36 minuti su 19 linee: ancora una mattinata da incubo per i pendolari Trenord

Treni in ritardo. Treni sovraffollati. Treni guasti. È stata ancora una mattinata da incubo quella di venerdì 15 novembre per i pendolari che utilizzano Trenord. I ritardi, secondo quanto si evince dal portale dell'azienda e riportato dai colleghi di MilanoToday, hanno toccato punte di 36 minuti per guasti ai convogli, prolungati tempi di preparazione dei treni e un guasto agli impianti (sulla Alessandria-Voghera-Pavia Milano e sulla Tirano-Sondrio-Lecco Milano). In totale i ritardi hanno interessato 19 linee.

Tutti i treni in ritardo

Novara-Milano-Treviglio

Il treno 10603 (NOVARA 05:48 - TREVIGLIO 07:35) e il treno corrispondente 10614 (TREVIGLIO 07:52 - NOVARA 09:42) oggi non saranno effettuati per un guasto al treno.

Saronno-Seregno-Milano-Albairate

Il treno 24117 (SARONNO 08:35 - ALBAIRATE 10:22) viaggia con 12 minuti di ritardo perchè è stato necessario attendere l'arrivo di un altro treno nella stazione di GROANE.

Domodossola-Gallarate-Milano

Il treno 2144 (MILANO CENTRALE 08:29 - DOMODOSSOLA 10:09) è partito dalla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI. Viaggia con 22 minuti di ritardo.

Il treno 10408 (MILANO P. GARIBALDI 08:49 - ARONA 09:55) è previsto in partenza con circa 25 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

P.to Ceresio-Varese-Gallarate-Milano

Il treno 5309 (PORTO CERESIO 08:16 - MILANO P. GARIBALDI 09:28) viaggia con 17 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Bellinzona-Chiasso-Como-Milano Centrale

Il treno 25241 (RHO 11:43 - COMO S.GIOVANNI 13:11) oggi partirà dalla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI alle ore 12:09, per le conseguenze di un guasto al treno che ha richiesto un intervento di manutenzione straordinaria.

Il treno 25235 (COMO S.GIOVANNI 09:49 - RHO 11:17) oggi non sarà effettuato a causa di un guasto al treno che richiede un intervento di manutenzione in sede di deposito.

AGGIORNAMENTO: Il treno 25225 (RHO 07:43 - COMO S.GIOVANNI 09:11) termina il viaggio nella stazione di MILANO PORTA GARIBALDI, per un guasto al treno.

AGGIORNAMENTO: Il treno 25227 (CHIASSO 07:38 - RHO 09:17) è partito da COMO SAN GIOVANNI con 18 minuti di ritardo per attesa del treno in arrivo.

Il treno 25229 (RHO 08:43 - COMO S.GIOVANNI 10:16) oggi partirà dalla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI alle ore 09:09

I clienti da RHO possono prendere i treni delle linee S5 ed S6 per TREVIGLIO e VARESE.

Tirano-Sondrio-Lecco-Milano

Il treno 2554 (MILANO CENTRALE 08:20 - TIRANO 10:52) viaggia con 15 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice.

Il treno 2552 (MILANO CENTRALE 07:20 - TIRANO 09:52) oggi effettua le fermate straordinarie di DELEBIO, COSIO TRAONA, TALAMONA, ARDENNO MASINO e S.PIETRO BERBENNO.

Previsti ritardi fino a 20 minuti.

Lecco-Molteno-Monza-Milano

AGGIORNAMENTO: Il treno 5134 (LECCO 08:07 - MILANO P. GARIBALDI 09:46) è partito e viaggia con 31 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 5129 (MILANO P. GARIBALDI 08:14 - LECCO 09:53) viaggia con 21 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

Lecco-Bergamo-Brescia

Il treno 4907 (BERGAMO 08:06 - BRESCIA 09:03) è partito e viaggia con 15 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Bergamo-Carnate-Milano

Il treno 10761 (MILANO P. GARIBALDI 08:31 - PADERNO ROBBIATE 09:08) viaggia con 17 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

Bergamo-Pioltello-Milano

Il treno 10805 (MILANO P. GARIBALDI 08:22 - BERGAMO 09:23) viaggia con 17 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Verona-Brescia-Treviglio-Milano

Il treno 10720 (BRESCIA 07:44 - MILANO GRECO PIRELLI 09:08) è partito e viaggia con 16 minuti di ritardo.

Alessandria-Voghera-Pavia-Milano

Il treno 2182 (VOGHERA 07:52 - MILANO CERTOSA 09:04) sta viaggiando con 15 minuti di ritardo a causa di un guasto alla linea rilevato dai sistemi di sicurezza del treno.

Il treno 23114 (PAVIA 09:09 - MILANO BOVISA 10:05) oggi partirà dalla stazione di MILANO ROGOREDO alle ore 09:38.

Il treno 23111 (GARBAGNATE MILANESE 07:38 - PAVIA 08:51) oggi terminerà il viaggio nella stazione di MILANO ROGOREDO.

Stradella-Pavia-Milano

Il treno 23114 (PAVIA 09:09 - MILANO BOVISA 10:05) oggi partirà dalla stazione di MILANO ROGOREDO alle ore 09:38.

Il treno 23111 (GARBAGNATE MILANESE 07:38 - PAVIA 08:51) oggi terminerà il viaggio nella stazione di MILANO ROGOREDO.

Asso-Seveso-Milano

Il treno 20208 (MILANO ROGOREDO 08:53 - MEDA 09:53) è partito e viaggia con 18 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 1613 (MILANO CADORNA 06:39 - ASSO 08:01) oggi termina il viaggio nella stazione di ERBA. I viaggiatori possono utilizzare servizio bus sostitutivo da ERBA ad ASSO.

Il treno corrispondente 628 (ASSO 08:33 - MILANO CADORNA 09:53) oggi parte dalla stazione di ERBA alle ore 08:46. I viaggiatori troveranno servizio bus sostitutivo da ASSO a SEVESO.

Saronno-Milano-Lodi

Il treno 23111 (GARBAGNATE MILANESE 07:38 - PAVIA 08:51) oggi terminerà il viaggio nella stazione di MILANO ROGOREDO.

Mariano/Camnago-Seveso-Milano

Il treno 20208 (MILANO ROGOREDO 08:53 - MEDA 09:53) è partito e viaggia con 18 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 1613 (MILANO CADORNA 06:39 - ASSO 08:01) oggi termina il viaggio nella stazione di ERBA. I viaggiatori possono utilizzare servizio bus sostitutivo da ERBA ad ASSO.

Il treno corrispondente 628 (ASSO 08:33 - MILANO CADORNA 09:53) oggi parte dalla stazione di ERBA alle ore 08:46. I viaggiatori troveranno servizio bus sostitutivo da ASSO a SEVESO.

Lecco-Carnate-Milano

Il treno 10834 (MILANO P. GARIBALDI 08:52 - LECCO 09:53) viaggia con 17 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice.

Il treno 10833 (LECCO 08:07 - MILANO P. GARIBALDI 09:08) viaggia con 22 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice.

Il treno 10832 (MILANO P. GARIBALDI 08:22 - LECCO 09:23) viaggia con 36 minuti di ritardo, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito.

Treviglio-Milano-Varese

Il treno 23017 (VARESE 07:43 - TREVIGLIO 09:50) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni della sosta prolungata di un altro treno, che ha rallentato la circolazione ferroviaria della direttrice.

Il treno 23015 (VARESE 07:13 - TREVIGLIO 09:20) viaggia con 14 minuti di ritardo per le ripercussioni di un guasto momentaneo che ha rallentato la circolazione ferroviaria di tutta la direttrice.

Il treno 23010 (TREVIGLIO 07:10 - VARESE 09:17) oggi partirà dalla stazione di MILANO CERTOSA alle ore 08:12 per un intervento di manutenzione straordinaria,

I clienti da TREVIGLIO possono prendere i treni della linea S6 per MILANO PASSANTE o il treno successivo 23012 delle 07:40 per VARESE.

Milano Rogoredo-Milano Bovisa

Il treno 20208 (MILANO ROGOREDO 08:53 - MEDA 09:53) è partito e viaggia con 18 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente.

Il treno 23114 (PAVIA 09:09 - MILANO BOVISA 10:05) oggi partirà dalla stazione di MILANO ROGOREDO alle ore 09:38.