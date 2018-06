Ritardi Trenord, Fontana: «Situazioni anomale, chiedo pazienza». Ma è un'altra giornata da incubo

«Le situazioni di disagio che si stanno verificando sono assolutamente anomale. Mai, in passato, avevamo visto cose del genere: è chiaro che qualcosa dovrà essere cambiato in termini di interventi sul traffico». Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine dei lavori degli Stati Generali per il Patto per lo Sviluppo, ha risposto alle domande dei giornalisti relative alla situazione dei

pendolari che utilizzano i treni.

«Portiamo avanti le iniziative su cui stiamo lavorando. Purtroppo - ha proseguito - questi progetti richiedono qualche mese. Mi vergogno, ma chiedo ai pendolari di avere ancora un po' di pazienza. Spero che presto si possa invertire la rotta». Sulla proposta di Trenitalia relativa a Trenord il presidente, sollecitato dai cronisti, ha detto che «Stiamo studiandola, approfondendola e predisponendo una nostra proposta alternativa. Non sono cose che si possono fare in due giorni, bisogna stare attenti a non commettere errori».

Troppi ritardi sulle direttrici Trenord. L'assessore Terzi: «L'azienda è inadeguata»

Per i viaggiatori è un'altra giornata infinita

Nel frattempo, pendolari e fruitori occasionali hanno e stanno facendo i conti con cancellazioni e ritardi. Il treno 5150 (Besana 15:15 - Milano Porta Garibaldi 16:16) oggi non sarà effettuato. I clienti diretti a Milano Porta Garibaldi possono prendere il treno 5152 (Lecco 15:07 - Milano Porta Garibaldi 16:46), in partenza da Besana alle ore 15:48. Il treno 5273 (Sondrio 13:47 - Lecco 15:45) viaggia con 13 minuti di ritardo per un guasto ad un altro treno della direttrice che ne ha rallentato la corsa. Il treno 2562 (Milano Centrale 13:20 - Tirano 15:52) viaggia con 30 minuti di ritardo, perchè è stato necessario sostituire il treno inizialmente programmato. Il treno 5292 (Lecco 18:15 - Sondrio 20:10) oggi verrà effettuato con un servizio autobus. Il treno 5281 (Sondrio 15:47 - Lecco 17:45) oggi verrà effettuato con un servizio autobus. Il treno 4921 (Bergamo 15:07 - Brescia 16:06) è partito e viaggia con 16 minuti di ritardo a causa dell'attesa del treno corrispondente. Il treno 10860 (Milano Porta Garibaldi 15:22 - Lecco 16:23) non è ancora partito, perché è stato necessario prolungare i tempi di preparazione del treno, in sede di deposito. Il treno 10858 (Milano Porta Garibaldi 14:52 - Lecco 15:53) oggi non sarà effettuato. I clienti diretti a Lecco possono prendere il treno 10860 (Milano Porta Garibaldi 15:22 - Lecco 16:23).

Questa lunga sfilza di disagi sulle linee va ad aggiungersi a quella già registratasi durante la mattinata odierna.