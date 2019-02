Tragedia a Casatenovo: anziano rinvenuto senza vita in un campo

Tragedia a Casatenovo: nel pomeriggio di sabato 16 febbraio un uomo di 68 anni è stato ritrovato senza vita in un campo, nella frazione Galgiana, in Via Bellini. Con ogni probabilità sarebbe stato un malore a causarne la morte.

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco dopo le 18. Sul posto si sono portate l'ambulanza della Croce rossa di Casatenovo e un mezzo di soccorso avanzato di II livello col medico a bordo. Per l'uomo, però, non c'era più niente da fare e i soccorritori non hanno potuto che constatare il decesso.

In località Galgiana sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri, chiamati a fare luce sulle cause della morte dell'anziano.