Ritrovata a San Tomaso Pritty, cagnetta smarrita a Pian Sciresa

Una notizia confortante, di quelle che fanno tirare un sospiro di sollievo. La cagnetta Pritty, scomparsa lo scorso giovedì mattina in zona San Michele a Pian Sciresa di Galbiate, è stata ritrovata.

La buona nuova è giunta questa mattina, martedì: l'animale è stato rintracciato da un professionista di questo tipo di ricerche che, contattato dai padroni, ha battuto la zona con l'aiuto di un cane molecolare, ritrovandolo nei pressi di San Tomaso.

«Siamo davvero felicissimi, oggi è una giornata speciale - ha commentato, commossa, la padrona Gigliola - Pritty sta benissimo nonostante sia rimasta a vagare nei boschi per sei giorni».

Pritty, bellissima cagnetta dal pelo corto nero, che quando si è smarrita indossava un collare di colore fucsia, ha appena cambiato famiglia. E infatti entrambi gli ultimi padroni l'hanno cercata disperatamente nei giorni scorsi, passando al setaccio una zona molto vasta, essendo stata avvistata a Valmadrera nella giornata di venerdì. Impresa non facile: Pritty, in passato vittima di maltrattamenti, è infatti molto spaventabile e non si lascia mai avvicinare con facilità. La storia, per fortuna, è terminata con il lieto fine.