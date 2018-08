Ritrovato il corpo della donna scomparsa in Mozambico

È stato trovato il corpo di Eleonora Contin, la 34enne originaria di Chiavenna (Sondrio) che era scomparsa in Mozambico mentre stava facendo un'immersione nella barriera corallina a cui ha partecipato anche il marito Matteo Gobbi.

Sul sito dell'orchestra Verdi di Milano, per cui Eleonora lavorava come responsabile dei rapporti istituzionali, è apparso un messaggio di lutto: «Ringraziamo tutti per l'affetto e il sostegno. Il Presidente Cervetti, la Fondazione e tutti i colleghi sono vicini alla famiglia in questo momento di grave lutto».

«I parenti sono chiusi nel loro lutto ed è comprensibile e condivisibile - ha spiegato commosso Gianni Cervetti - Per noi è una grandissima perdita, per le sue capacità e non solo».