Ritrovata a Calusco la donna scomparsa sabato a Merate

Tatiana Malikova, scomparsa nei giorni scorsi da Merate dopo essere giunta in Italia per rendere visita alla figlia, studentessa in Italia, è stata ritrovata nella tarda serata del 9 novembre.

L'allarme era scattato dopo che sabato mattina si era allontanata senza dare più proprie notizie. L'appello per le ricerche era stato diffuso anche attraverso internet e i social network.

Le forze dell'ordine l'hanno rintracciata in un albergo a Calusco d'Adda, in buone condizioni di salute.