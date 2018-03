Monticello: rinvenuti a Sirtori i vasi di rame rubati dal cimitero

La scorsa notte del 14 di marzo il camposanto di Monticello veniva saccheggiato. Più di cento vasi di rame sono stati rubati dalle tombe. La terribile scoperta del giorno dopo aveva sconvolto l'intera comunità e attivato le indagini delle autorità. Dieci giorni dopo, mentre le dinamiche del furto sono ancora in corso di indagine, si è ora aggiunto il misteroso, potremmo dire "miracoloso" ritrovamento.

"Si comunica che a seguito del ritrovamento dei vasi rubati al cimitero del capoluogo la ditta che si occupa della manutenzione provvederà a riposizionarli nei loculi ed ossari ove risultano mancanti dopo averli ritirati della polizia locale" Cosi il Comune di Monticello ha annunciato il felice esito della vicenda.

È bene tutto quel che finisci bene

[Per un paese più pulito noi ci siamo, e tu?] È questo il moto della giornata ecologica di Sirtori, appuntamento annuale che coinvolge amministrazione comunale e volontari nello sforzo di mantenere puliti i percorsi del Comune. L'ultima giornata di pulizia, realizzata la scorsa domenica 25 di marzo, ha portato al ritrovamento di un vero tesoro come ricompensa alla buona volontà e l'impegno civico dei volontari impegnati in questo lodevole servizio: i vasi di rame saccheggiati dagli osari e le tombe del cimitero di Monticello sono stati rinvenuti da una delle squadre di pulizia in campo nel bosco che separa Sirtori da Viganò, nel parco del Curone.

Una volta identificato il bottino da parte della Polizia Locale di Monticello, si procederà a rimetterli a posto in ogni loculo ed ossario da dove sono stati vilmente saccheggiati. La notizia non puo essere piu allettante per i famigliari e l'intera comunità