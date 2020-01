Robbiate, 55enne muore dopo incidente in auto

Schianto fatale a Robbiate. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 9 gennaio, un uomo di 55 anni è morto a seguito di un incidente che ha coinvolto la propria auto e un'altra vettura. Alla base del sinistro ci sarebbe un malore che avrebbe colto l'uomo mentre si trovava alla guida. L'impatto è avvenuto in viale Brianza, ferita anche una donna. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. L'automobilista, in condizioni già critiche, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Mandic di Merate, ma purtroppo la sua situazione si è ulteriormente complicata e per lui non c'è stato scampo.

Due anziani feriti in un altro incidente sempre a Robbiate poche ore dopo

Sempre a Robbiate, ma alle 13.30 in via Aldo Moro, i soccorsi sono dovuti nuovamente intervenire in codice rosso (poi diventato giallo) a seguito di un incidente che ha visto coinvolte due persone anziane. L'automobile sulla quale viaggiavano ha impattato contro un ostacolo. Necessario l'intervento di due ambulanze, pompieri e forze dell'ordine.