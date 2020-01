Giovane morso da un cane, intervengono i soccorsi

Un 24enne è stato morso da un cane a Robbiate. L'episodio si è verificato alle 12.30 di oggi, domenica 5 gennaio, in via don Sebastiano Colleoni, all'altezza del civico 87, lungo la strada.

Per cause ancora da accertare, l'animale avrebbe aggredito il giovane mordendolo a una mano. L'allarme al 118 era inizialmente scattato in codice giallo, poi la situazione si è rivelata meno grave del previsto e il paziente è stato soccorso in verde. Dopo le prime cure sul posto, il 24enne è stato trasportato all'ospedale Mandic per ulteriori medicazioni e accertamenti. Per fare chiarezza sull'episodio sono stati allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate.