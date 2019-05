Valmadrera, addio al geometra Stanzione: «Con lui bastava una stretta di mano per fare un accordo»

Valmadrera saluta Roberto Stanzione, 89enne per tanti anni tecnico comunale in qualità di geometra, nonchè fondatore del CNGEI Scout cittadino (Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani). A diffondere la notizia è stato il neoeletto sindaco Antonio Rusconi, che l'ha ricordato brevemente. Stanzione lascia la moglie Armida e i figli Enzo e Luca. Per sua volontà non vi saranno cerimonie pubbliche.

Valmadrera. Addio al geometra Stanzione: il ricordo di Rusconi

Il Sindaco di Valmadrera Antonio Rusconi partecipa al dolore della comunità di Valmadrera per la scomparsa del geom. Roberto Stanzione, 89 anni, persona notissima e stimata nella nostra città, prima tecnico comunale, poi professionista anche in numerosi Paesi stranieri, Presidente e tra i fondatori del CNGEI Scout di Valmadrera e guida dei volontari che avevano partecipato alla ricostruzione a Chiusaforte dopo il terremoto del Friuli. E’ stato tra i fondatori e Presidente dell’Associazione Comunità Lecchese Esuli GiulianoDalmati, per ricordare con fierezza le sue origini e le difficoltà degli Italiani esuli dall’Istria. Recentemente aveva pubblicato un libro di ricordi delle sue esperienze più significative.