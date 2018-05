Rogeno, investito ragazzo di 12 anni in sella alla bici

Investimento ciclistico a Rogeno nel pomeriggio. Intorno alle 15.30 un ragazzo di 12 anni è stato travolto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta nella frazione Maggiolino.

Immediata la richiesta di aiuto al 112, che ha inviato sul posto l'ambulanza del Lariosoccorso di Erba e l'automedica dell'Aat Como. Le condizioni del ragazzo, parse in un primo momento gravi, sono state successivamente valutate in codice giallo dai volontari che lo hanno trasportato in ospedale intorno alle 16.30.

Allertato anche l'Elisoccorso da Sondrio che è poi rientrato, intervenuti i Carabinieri di Cantù per i rilievi dell'incidente e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.