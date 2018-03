Spaventoso rogo distrugge cartiera, paura a Cologno Monzese

Diverse tonnellate di carta a fuoco a Cologno Monzese, in una cartiera in viale Liguria.

Il rogo, nelle prime ore di questa domenica, ha avvolto tutto il capannone in cui era immagazzinato il materiale. Attimi di paura si sono vissuti per un condominio confinante con la cartiera. Le fiamme, altissime, hanno intaccato la facciata dell'edificio, prontamente evacuato dai Vigili del fuoco. Una parte del capannone è crollata.

A Cologno sono intervenuti una ventina di mezzi dei pompieri, più il Nucleo Nbcr per verificare l'eventuale presenza di amianto.

Le fiamme e la nube nera di fumo sono visibili da gran parte della provincia di Monza e quasi al confine con il territorio lecchese. Secondo quanto riportato dai carabinieri e dal 118, non ci sarebbe nessun ferito. Gli investigatori indagano per capire le cause del disastro. Nessuno, nella cartiera, ha lavorato nella notte fra sabato e domenica.