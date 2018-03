Arrivato a destinazione il maxirotore. In estate si replica

Quella del maxirotore partito dall'Ansaldo di Genova e arrivato alla centrale idroelettrica A2A di Premadio è stata una storia dal riscontro mediatico enorme e inatteso. Il trasporto eccezionale effettuato dalla ditta Fagioli è stato seguito passo dopo passo dai media locali e dai cittadini, riversatisi per strada soprattutto quando il convoglio lungo sessanta metri ha lasciato la provincia di Lecco per "buttarsi" in quella di Sondrio. Centinaia sono stati i curiosi che, a Morbegno, hanno aspettato e ripreso con lo smartphone il passaggio in paese. Nella giornata di giovedì il trasporto, unico del suo genere, è arrivato a Premadio, dove verrà il rotore verrà installato.

Ma, come annunciato dalla stessa A2A, non è finita qui: in estate un altro trasporto eccezionale taglierà la Lombardia e percorrerà la Strada Statale 36. Nei cinque milioni di euro d'inversimento previsti dall'azienda sulla struttura valtellinese, infatti, è prevista l'installazione di un ulteriore rotore.