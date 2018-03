Maxirotore, una storia fantastica raccontata attraverso immagini

È stata la notizia della settimana, perché ha destato grandissima curiosità tra i lettori di ogni età. Del resto, il passaggio di un maxirotore di 175 tonnellate, destinato alla centrale idrelettrica di Premadio in Valtellina, non capita tutti i giorni. Né di assistere al suo transito sulle nostre strade su un convoglio di 60 metri, spinto e trainato da due motrici lungo due carrelli. Un'impresa di grande valore ingegneristico e viabilistico, firmata dalla "Fagioli Group" e da Anas, oltre che da Ansaldo che ha costruito il rotore.

Abbiamo seguito la vicenda in ogni singolo momento del suo svolgimento nel Lecchese. E per fare un regalo ai nostri lettori, riuniamo qui sotto tutti i video che abbiamo pubblicato riguardanti lo straordinario maxirotore. Sicuri che resterà un ricordo indelebile per molti.