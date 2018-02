Ruba l'auto del 118 e aggredisce poliziotti: condannato a tre anni e due mesi

Condannato a tre anni e due mesi. Sono emersi ulteriori dettagli riguardo il fatto di cronaca avvenuto questa notte a Dervio, dove un 26enne, M. M., si è reso protagonista di diversi reati.

Prima, infatti, il soggetto ha aggredito la propria compagna nei pressi del bar Pin sulla P72, quindi ha rubato l'automedica del 118 e ha iniziato una folle corsa sulla Provinciale, schiantandosi a Varenna. Bloccato dagli agenti della Stradale, allertati insieme ai Carabinieri, M. M. ha opposto resistenza, tirando calci e pugni, insultando e minacciando di morte i due poliziotti. Sul posto anche una pattuglia della Volante. Il 26enne è stato trasportato in Questura, dove ha continuato a manifestare comportamenti aggressivi.

A causa della colluttazione, un agente ha riportato un trauma contusivo al polso guaribile in sette giorni. Il reo, con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato arrestato per rapina, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.

Questa mattina il processo per direttissima al Tribunale di Lecco: il 26enne è stato condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione e a 800 euro di multa. Al giovane è stato inoltre notificato anhe l'avviso orale a firma del Questore di Lecco.