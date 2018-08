Colico. Ruba la bici fuori dall'ufficio postale: giovane arrestato dai carabinieri

Nel primo pomeriggio di giovedì 16 agosto i Carabinieri della Stazione di Colico hanno arrestato per furto aggravato Idrissa Diakite, 20enne richiedente asilo originario della Guinea, in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine per dei precedenti a suo carico.

I militari, attivati da un colichese per il subito furto della propria bicicletta lasciata all’esterno dell’Ufficio Postale di Colico di via Villatico, hanno immediatamente allertato i colleghi già in servizio di controllo del territorio che, individuato il reo poco distante dal luogo del furto ancora in sella alla bicicletta, lo hanno bloccato ed arrestato dopo un breve inseguimento. La refurtiva, recuperata, è stata quindi riconsegnata all’avente diritto.

Nella mattinata odierna l’arrestato è stato condotto presso il Tribunale di Lecco per il giudizio direttissimo, a seguito del quale il Giudice ha convalidato l’arresto e rimesso il libertà il reo.