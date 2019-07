Il Rugby Lecco piange il 18enne Lorenzo, morto investito a Longone

Anche il Rugby Lecco in lutto per la tragica morte di Lorenzo Roncari, il 18enne di Canzo investito da un autoa Longone al Segrino la scorsa notte tra sabato 6 e domenica 7 luglio. Sul veicolo che ha travolto il giovane lasciandolo senza scampo viaggiava un gruppo di amici al ritorno da una festa. Il conducente è stato denunciato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. La tragedia si è consumata sulla Provinciale 41 intorno alle 3 di notte.

Come si apprende dalla sua pagina facebook, Lorenzo aveva frequentato il liceo scientifico Galilei di Erba e aveva militato fino a pochi anni fa nelle giovanili del Rugby Lecco 1975. Come lui anche la sorella Maddalena aveva giocato nel Rugby Lecco, mentre il papà Aldo aveva collaborato come fisioterapista. La società, appresa la notizia, si è subito stretta intorno alla famiglia del ragazzo con un post sulla pagina facebook.

Il messaggio di cordoglio

"Tutta la Rugby Lecco Family è vicina alla famiglia Roncari per la tragica scomparsa del giovane Lorenzo - si legge nel ricordo postato dalla società guidata dal presidente Stefano Gheza - Lorenzo aveva militato, fino a pochi anni fa, nelle nostre giovanili, sua sorella Maddalena è stata una Lady e papà Aldo aveva dato il suo contributo come fisioterapia. Un forte abbraccio a tutti, è una grande tragedia".