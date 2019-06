Sabato mattina 6 luglio il sindaco De Capitani chiuderà per protesta l'ingresso al Terzo Ponte

Sabato 6 luglio dalle 9 alle 12 verrà chiuso lo svincolo d'ingresso al terzo ponte da Pescate, e la chiusura potrebbe essere replicata nei sabati successivi. Il sindaco Dante De Capitani ha infatti firmato l'ordinanza che ufficializza il provvedimento annunciato già da qualche giorno come clamorosa forma di protesta contro la mancata realizzazione del nuovo ponte Pescate-Bione.

Un'opera secondo l'Amministrazione pescatese di vitale importanza per alleggerire il traffico e migliorare la vivibilità, opera finita purtroppo nel dimenticatoio. Formalmente la chiusura dell'ingresso al ponte Manzoni è legata a opere di manutenzioni che si svolgeranno in paese, ma la sostanza è legata alla protesta. Lo spiega lo stesso De Capitani che per parlarne prende spunto dalla recente nomina di un commissario per la Lecco-Bergamo e per la Statale 36. E ancora una volta il sindaco sceriffo non usa giri di parole.

«Nominare un commissario per la Lecco-Bergamo e per la SS36 è come dire che la politica provinciale non è capace di combinare nulla e c'e bisogno della balia - attacca Dante De Capitani - Non mi piace questa nomina e non posso accettare che Provincia, Regione e politici soprattutto abbiano bisogno di un commissario straordinario per la viabilità per fare ciò che dovrebbero fare loro, eletti o nominati dai cittadini. I commissari si nominano per le gravi emergenze, crollo di ponti, alluvioni e terremoti, non per costruire nuove strade. Sono trent'anni che si parla di Lecco-Bergamo, tante promesse e passerelle ma la verità è che qui manca una classe dirigente con gli attributi e con la passione per il territorio, e il commissario potrà fare ben poco».

Da qui l'annuncio della chiusura dell'ingresso al ponte Manzoni in direzione Lecco. «Continuo però a vedere che ogni volta che si parla di viabilità la questione del nuovo ponte Pescate-Bione non viene mai portata all'attenzione, considerando che siano solo problemi di Pescate i problemi viabilistici determinati dall'immissione della rampa di salita a Pescate sul Terzo Ponte che é tratto della SS 36 - aggiunge il sindaco - Visto quindi che sono solo problemi nostri, credo che non interesserà a nessuno il fatto che sto preparando l'ordinanza per chiudere sabato 6 luglio dalle ore 9 alle ore 12 gli svincoli di entrata al Terzo Ponte per fare manutenzione su una strada posta nel centro abitato del paese. Chi vorrà andare a Lecco quindi o passerà dal ponte Kennedy o dalla parte opposta del lago. E quello che non riusciremo a fare quel sabato lo faremo il sabato prossimo e eventualmente il prossimo ancora, visto che sulle questioni viabilistiche nessuno mette fretta, faremo le cose con calma anche noi, aspettando il nuovo commissario».

Ieri, lunedì, è stata firmata l'ordinanza. «Vi comunico che ieri sera ho firmato l'ordinanza di chiusura dello svincolo in salita al Terzo Ponte per sabato 6 luglio e presumibilmente anche per i sabati successivi. É già pubblicata all'Albo Pretorio. Sarà un'estate bollente - conclude De Capitani - sono pronto anche ad andare a protestare a Roma da Anas e dal ministro perchè mi sono rotto di tutta questa inerzia».