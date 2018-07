Sabato sera alcolico, intervento dei medici sul lungolago per un 16enne

Doppio intervento dei paramedici, nella notte, per intossicazioni etiliche nel capoluogo.

Il primo dopo la mezzanotte in Via don Luigi Monza: inviata sul posto la Croce rossa di Lecco, ma la persona coinvolta non è stata trasportata in ospedale.

Pareva in condizioni molto gravi il 16enne per cui la Cri Lecco è intervenuta un paio d'ore più tardi, sul Lungolario Piave. Uscita anche per l'automedica dell'Aat Lecco. Il minorenne è stato trasferito al pronto soccorso intorno alle 3 di notte, per fortuna a quel punto in codice verde.