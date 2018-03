Sacchi dei rifiuti non ritirati, sanzioni per 900 euro a Pescate

Sanzioni per 900 euro. È salato il conto della cattiva gestione del ciclo dei rifiuti da parte di alcuni cittadini pescatesi.

Il Comune ha infatti sanzionato due condomini e una società di servizi a causa del mancato ritiro dei sacchi giudicati non conformi da Silea. Un doppio errore, dunque: quello costituito dall'errato riempimento del sacco e quello scaturito dalla neglienza nel lasciare il sacco stesso sulla strada. In tutto, i sacchi "incriminati" sono nove, per un totale di 900 euro di sanzioni.

«È questo il bilancio della caccia ai rifiuti fuorilegge di questa settimana - spiega il sindaco di Pescate Dante De Capitani - Il nostro regolamento di polizia urbana infatti sanziona chi non ritira entro le ore 18.30 del giorno di raccolta i sacchi non conformi perché non differenziati correttamente, e questa settimana a farne le spese sono stati due condomini e una società di servizi. Le nostre - chiarisce il primo cittadino - non sono sanzioni a chi sbaglia a fare la raccolta differenziata che può capitare, ma a chi non ritira quei sacchi non conformi e li lascia in strada a marcire».

Una dimenticanza pagata, è proprio il caso di dire, a caro prezzo.