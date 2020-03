Guasto a tubo del gas, attimi di apprensione a Malgrate

Si sono vissuti attimi di apprensione questa mattina a Malgrate, in zona Porto, intorno alle 11. Durante alcuni lavori eseguiti da una ditta, per motivi ancora da accertare, è saltato un tubo del gas.

Sul posto, partita la chiamata al numero unico per le emergenze 112, sono intervenuti i Vigili del fuoco del Comando di Lecco con due mezzi (disposizione obbligatoria per suddividere il personale con poche unità per mezzo a causa dell'emergenza Coronavirus). Presenti le forze dell'ordine.

Per fortuna, però, l'incidente non ha causato gravi danni né ha arrecato pericoli all'incolumità delle persone, anche per via delle limitazioni imposte dai decreti governativi. Qualche piccolo disagio, contenuto visto lo scarso numero di mezzi sulle strade, alla viabilità verso Pescate che è stata temporaneamente interrotta. Il danno, informano i Vigili del fuoco, è stato in seguito riparato da Lario Reti.